Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

В нескольких украинских областях в пятницу, 27 января, объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

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Так, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, а также в части Кировоградской области.

26 января на территории Украины произошла задержка движения поездов после сообщений о взрывах в нескольких регионах страны.

До этого сообщалось, что звуки взрывов были слышны в Николаевской области Украины. Тогда по всей территории страны также объявляли воздушную тревогу.

Позже украинские средства массовой информации сообщили, что аналогичная ситуация произошла в городах Винница и Одесса. По предварительной информации, произошедшее может быть связано с работой систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионах.