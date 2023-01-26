В Мюнхене проходит массовая демонстрация против поставки танков Украине

«И когда новый министр обороны говорит, что первые танки Leopard поступят на Украину в течение трёх месяцев, то как понимать такой настрой? Целью должно быть то, чтобы через три месяца не было войны на Украине», — заявил парламентарий на дебатах Бундестага, посвященных вопросу поставок боевых машин.