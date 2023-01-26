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30 минут назад

В Мюнхене проходит массовая демонстрация против поставки танков Украине

Елена Прошина

В столице Баварии, городе Мюнхен в ночь на 26 января на улицы вышли сотни человек, сообщает РИА Новости.

В Мюнхене проходит массовая демонстрация против поставки танков Украине
Фото: ТАССТАСС

Местные жители выступают против поставок немецких танков и вооружения Киеву. Граждане высказались за дипломатию. Акцию протеста организовала мирная инициатива München steht auf («Мюнхен встает»), которая позиционирует себя вне политических векторов. В анонсе к демонстрации инициатива потребовала созидать мир без оружия и санкций.

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых толпа протестующих идет по городу за группой барабанщиков и собирается на центральной площади перед ратушей на Мариенплаце. На плакатах и флагах участники демонстрации призывают к миру и выступают против поставок танков Украине.

Ранее лидер парламентской группы Левой партии в немецком парламенте Дитмар Бартш заявил, что правительство Германии не стало отказываться от идеи поставлять танки Украине, поскольку сдалось в этом вопросе.

Он назвал это неправильным шагом.

«И когда новый министр обороны говорит, что первые танки Leopard поступят на Украину в течение трёх месяцев, то как понимать такой настрой? Целью должно быть то, чтобы через три месяца не было войны на Украине», — заявил парламентарий на дебатах Бундестага, посвященных вопросу поставок боевых машин.

В мире,Бундестаг,
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