В Мюнхене проходит массовая демонстрация против поставки танков Украине

В столице Баварии, городе Мюнхен в ночь на 26 января на улицы вышли сотни человек, сообщает РИА Новости.
Местные жители выступают против поставок немецких танков и вооружения Киеву. Граждане высказались за дипломатию. Акцию протеста организовала мирная инициатива München steht auf («Мюнхен встает»), которая позиционирует себя вне политических векторов. В анонсе к демонстрации инициатива потребовала созидать мир без оружия и санкций.
В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых толпа протестующих идет по городу за группой барабанщиков и собирается на центральной площади перед ратушей на Мариенплаце. На плакатах и флагах участники демонстрации призывают к миру и выступают против поставок танков Украине.
Ранее лидер парламентской группы Левой партии в немецком парламенте Дитмар Бартш заявил, что правительство Германии не стало отказываться от идеи поставлять танки Украине, поскольку сдалось в этом вопросе.
Он назвал это неправильным шагом.
«И когда новый министр обороны говорит, что первые танки Leopard поступят на Украину в течение трёх месяцев, то как понимать такой настрой? Целью должно быть то, чтобы через три месяца не было войны на Украине», — заявил парламентарий на дебатах Бундестага, посвященных вопросу поставок боевых машин.