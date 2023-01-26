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8 минут назад

Левая партия раскритиковала решение Шольца по поставкам танков Киеву

Елена Прошина

Правительство Германии не стало отказываться от идеи поставлять танки Украине, поскольку сдалось в этом вопросе, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера парламентской группы Левой партии в немецком парламенте Дитмара Бартша.

Левая партия раскритиковала решение Шольца по поставкам танков Киеву
Фото: ТАССТАСС

Он назвал это неправильным шагом.

«И когда новый министр обороны говорит, что первые танки Leopard поступят на Украину в течение трёх месяцев, то как понимать такой настрой? Целью должно быть то, чтобы через три месяца не было войны на Украине», — заявил парламентарий на дебатах Бундестага, посвященных вопросу поставок боевых машин.

Бартш отметил, что фракция партии не рассматривает поставку танков как вклад в мирное решение конфликта между Россией и Украиной, вопреки мнению большинства представителей фракций правительственных партий.

«Нужна деэскалация, а не эскалация. При этом канцлер сказал недавно в бундестаге, что мы будем делать всё, чтобы избежать эскалации. И в чём же заключается реальность, если посмотреть на последние 11 месяцев? Эскалация росла всё дальше и дальше. Вот, в чём заключается правда», — считает лидер партии.

Депутат подчеркнул, что не верит в военную победу Киева, так как поставка танков никак не изменит того факта, что «атомную державу победить военным путём нельзя».

Политик добавил, что сдержанность в вопросе поставок танков немецкого производства на Украину «в бой с русскими войсками» более чем оправдано, ввиду истории Германии.

«27 миллионов жизней советских граждан. Эта историческая вина тоже заставляет задуматься», - сказал парламентарий.

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