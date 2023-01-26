Левая партия раскритиковала решение Шольца по поставкам танков Киеву

«Нужна деэскалация, а не эскалация. При этом канцлер сказал недавно в бундестаге, что мы будем делать всё, чтобы избежать эскалации. И в чём же заключается реальность, если посмотреть на последние 11 месяцев? Эскалация росла всё дальше и дальше. Вот, в чём заключается правда», — считает лидер партии.