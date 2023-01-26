Зеленский заявил, что теперь ждет от Запада самолеты и ракеты

"Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно - мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.