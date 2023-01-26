В Белом доме не видят угроз для НАТО со стороны России

Соединенные Штаты не видят угроз странам НАТО со стороны России, заявил журналистам в среду, 25 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, Вашингтон не видит «абсолютно никаких указаний» на то, что президент России Владимир Путин «планирует удары» по территории стран Североатлантического альянса. Слова Кирби приводит РИА Новости.

Накануне сенатор-республиканец в Конгрессе США Джон Корнин заявил, что нежелание ФРГ наращивать военную помощь украинским властям ставит вопрос о надежности страны как члена Североатлантического альянса.