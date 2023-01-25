СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины

Звуки взрывов были слышны вечером в среду в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости".

Отмечается, что взрывы прозвучали в городе Днепропетровске, а также в находящихся под контролем украинских властей городе Вольнянске в Запорожской области и Херсоне. Агентство УНИАН также сообщает о взрывах в Харьковской области.