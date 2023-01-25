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34 минуты назад

СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины

ТАСС

Звуки взрывов были слышны вечером в среду в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости".

СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что взрывы прозвучали в городе Днепропетровске, а также в находящихся под контролем украинских властей городе Вольнянске в Запорожской области и Херсоне. Агентство УНИАН также сообщает о взрывах в Харьковской области.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей действует воздушная тревога.

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