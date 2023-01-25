В США Ответили на предупреждения России о "красных линиях"

По его словам, танки «должны помочь Киеву эффективно бороться на открытом пространстве, чтобы защитить их суверенитет и территории и вернуть» последние. Также Кирби повторил тезис президента США Джо Байдена о том, что поставляемые Украине вооружения не представляют угрозу России. Говоря об угрозе русским солдатам, он заявил, что они угрожают «русским солдатам на Украине, не РФ».