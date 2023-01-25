В США Ответили на предупреждения России о "красных линиях"

США не пренебрегают предупреждениями Москвы о недопустимости пересечения «красных линий», помощь Украине не угрожает России. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».
По его словам, танки «должны помочь Киеву эффективно бороться на открытом пространстве, чтобы защитить их суверенитет и территории и вернуть» последние. Также Кирби повторил тезис президента США Джо Байдена о том, что поставляемые Украине вооружения не представляют угрозу России. Говоря об угрозе русским солдатам, он заявил, что они угрожают «русским солдатам на Украине, не РФ».
Ранее Кирби сообщил, что США приняли решение поставить танки Киеву «из-за изменения условий на поле боя». Он отметил, что перед ВСУ стоят определенные задачи, которые они должны выполнить в предстоящие недели и месяцы.