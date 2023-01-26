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1 час назад

В Евросоюзе назвали число украинских беженцев

Lenta.ruиещё 2

На территории стран Европейского союза (ЕС) в настоящий момент находится около 4 миллионов беженцев с Украины, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, ее слова приводит РИА Новости.

В Евросоюзе назвали число украинских беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы предоставляем убежище 4 миллионам украинских беженцев, поэтому многие страны ЕС испытывают миграционное давление», — сказала Йоханссон.

Ранее украинского депутата Николая Тищенко, который несколько недель назад уехал с Украины в Европу, а затем в Таиланд, исключили из партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа».

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