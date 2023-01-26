В Евросоюзе назвали число украинских беженцев

На территории стран Европейского союза (ЕС) в настоящий момент находится около 4 миллионов беженцев с Украины , заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее украинского депутата Николая Тищенко, который несколько недель назад уехал с Украины в Европу, а затем в Таиланд, исключили из партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа».