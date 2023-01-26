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1 час назад

Байден заявил о противодействии западных стран "жестокой агрессии Украины"

ТАССиещё 1

Президент США Джо Байден во время выступления в среду в Белом доме неверно назвал должность американского министра обороны, исказил имя британского премьер-министра, а также заявил о противодействии западных государств "жестокой агрессии Украины".

Байден заявил о противодействии западных стран "жестокой агрессии Украины"
Фото: ТАССТАСС

"Вместе с союзниками и партнерами мы направили более 3 тыс. бронемашин с 8 тыс. артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов и более 50 новейших реактивных систем залпового огня. И я отправил средства противовоздушной обороны. Все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины", - сказал американский лидер. "Это происходит из-за России", - сразу же добавил он. В распространенной позднее Белым домом стенограмме уточняется, что Байден говорил об оказании помощи Украине в противодействии России. Из документа также следует, что артиллерийских систем было направлено не 8 тыс., как сказал американский лидер, а 800.

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Байден, говоря о планах Вашингтона предоставить Киеву 31 танк M1 Abrams, заявил, что в проработке касающихся этого вопросов участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин. При этом Байден назвал министра обороны США Остина "военным министром".

Кроме того, Байден, говоря о консультациях с лидерами европейских стран, исказил фамилию британского премьер-министра Риши Сунака, назвав его Сануком. Байден это делал и ранее, в том числе в октябре 2022 года, когда это привлекло внимание СМИ.

Во время выступления в среду Байден также выразил мнение, что президент России Владимир Путин, по сути, пытался добиться от Европы в целом того, чтобы она, как Финляндия в эпоху холодной войны, учитывала прежде всего интересы Москвы, сохраняя фактический нейтралитет. "Он думал, что в итоге "финдализирует" Европу. Он "натоизировал" Финляндию", - сказал президент США. Он использовал глагол "to findalize". Однако в английском языке принято употреблять существительное "finlandization" ("финляндизация") и глагол "to finlandize" ("финляндизировать").

80-летний Байден нередко допускает в выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это обстоятельство в межпартийной борьбе, выражая сомнения в том, что он способен руководить страной.

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