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36 минут назад

Байден оговорился и сказал о «жестокой украинской агрессии»

Елена Прошина

Во время выступления о новом пакете военной помощи Киеву президент США Джо Байден оговорился и сказал о «противостоянии украинской агрессии». Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден призвал «противостоять жестокой украинской агрессии».
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также заявил о «НАТОлизации» Финляндии, которая, по его мнению, не оправдывает ожидания России.

«Вы можете вспомнить, некоторое время назад, когда меня спросили об ожиданиях, я сказал: дайте знать Путину, что он рассчитывал "финляндизировать" Европу, а получает "НАТОлизацию" Финляндии, – этого он никогда не планировал», – сказал Байден.

Кроме того, позже Байден оговорился и заявил о том, что новый пакет помощи Киеву «поможет противостоять жестокой украинской агрессии».

«Которая происходит из-за России», – поправил себя президент США.

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что объём нового пакета военной помощи Украине составит 400 миллионов долларов.

В мире,Джозеф Байден,Пентагон,
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