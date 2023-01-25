Байден призвал «противостоять жестокой украинской агрессии».

Во время выступления о новом пакете военной помощи Киеву президент США Джо Байден оговорился и сказал о «противостоянии украинской агрессии». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также заявил о «НАТОлизации» Финляндии, которая, по его мнению, не оправдывает ожидания России.
«Вы можете вспомнить, некоторое время назад, когда меня спросили об ожиданиях, я сказал: дайте знать Путину, что он рассчитывал "финляндизировать" Европу, а получает "НАТОлизацию" Финляндии, – этого он никогда не планировал», – сказал Байден.
Кроме того, позже Байден оговорился и заявил о том, что новый пакет помощи Киеву «поможет противостоять жестокой украинской агрессии».
«Которая происходит из-за России», – поправил себя президент США.
Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что объём нового пакета военной помощи Украине составит 400 миллионов долларов.