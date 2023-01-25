Байден призвал «противостоять жестокой украинской агрессии».

«Вы можете вспомнить, некоторое время назад, когда меня спросили об ожиданиях, я сказал: дайте знать Путину, что он рассчитывал "финляндизировать" Европу, а получает "НАТОлизацию" Финляндии, – этого он никогда не планировал», – сказал Байден.