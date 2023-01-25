В Британии указали на свидетельство участия Запада в войне с Россией

Поставка танков на Украину свидетельствует об участии Запада в войне против России. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Guardian Мартин Кеттл (Martin Kettle).

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В то же время он отметил, что это решение не говорит о том, что Запад стремился к подобному противостоянию. Кроме того, журналист убежден, что целью западных стран является лишь оборона.

Кеттл заявил, что передача Киеву боевых машин не поможет как можно скорее завершить конфликт на территории, который, по его оценкам, «будет длиться месяцы, если не годы». Решение западных стран по данному вопросу он назвал стратегическим маневром. При этом колумнист обратил внимание, что речь идет о передаче лишь около 100 танков, в то время как Украина настаивала на 300.