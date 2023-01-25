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38 минут назад

Байден заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению

Илья Родин

Украинские военные готовятся к тому, чтобы провести контрнаступления на ряде участков, заявил глава США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

Байден заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Президент отметил, что военнослужащие ВСУ готовятся к активным боевым действиям в весенний период.

Байден пояснил, что украинские военные трудятся над тем, чтобы «защитить территорию, которую они удерживают». Кроме того, они продолжают подготовку к контрнаступлению.

Для того, чтобы освободить земли, которые они считают своими, им необходимо в ближнесрочной перспективе получить возможность противостоять российским войскам на поле боя, уточнил глава США.

США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams

Байден подчеркнул, что действия западных стран в сфере военной помощи Киеву не представляют угроз для России, сообщает РИА «Новости».

«Это не угроза наступления на Россию», - заметил американский лидер.

Байден уточнил, что решение о поставке Киеву танков М1 Abrams принято с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

В мире,Джозеф Байден,
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