Байден заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению

Украинские военные готовятся к тому, чтобы провести контрнаступления на ряде участков, заявил глава США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

Президент отметил, что военнослужащие ВСУ готовятся к активным боевым действиям в весенний период.

Байден пояснил, что украинские военные трудятся над тем, чтобы «защитить территорию, которую они удерживают». Кроме того, они продолжают подготовку к контрнаступлению.

Для того, чтобы освободить земли, которые они считают своими, им необходимо в ближнесрочной перспективе получить возможность противостоять российским войскам на поле боя, уточнил глава США.

Байден подчеркнул, что действия западных стран в сфере военной помощи Киеву не представляют угроз для России, сообщает РИА «Новости».

«Это не угроза наступления на Россию», - заметил американский лидер.