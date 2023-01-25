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58 минут назад

Украинский чиновник присвоил более 700 тысяч долларов под видом национализации активов РФ

Елена Прошина

Чиновник из Сумской области Украины присвоил себе имущество на сумму в размере 737 тысяч долларов под видом национализации активов России. Об этом у себя в Telegram-канале сообщило Госбюро расследований.

Украинец присвоил тысячи долларов под видом национализации активов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что чиновник присвоил имущество украинских предприятий. Речь идет о более 40 российских железнодорожных вагонах, которые прибыли на территорию страны в ночь с 23 на 24 февраля. Утверждается, что на них перевозили продукцию компаний Украины.

«Воспользовавшись военным положением и своей должностью главы районной администрации, чиновник решил все изъять», — говорится в сообщении.

При этом в результате действий он присвоил себе не только вагоны РФ, но и находящиеся в них дизельное топливо и сжиженный природный газ. Из-за этого украинские компании понесли убытки на сумму свыше 27 миллионов гривен (737 тысяч долларов).

На данный момент все вагоны передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Чиновнику предъявлено обвинение по статье о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия для охраняемых законом прав, свобод и интересов отдельных юрлиц. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Расследование по делу продолжается, устанавливаются другие возможные фигуранты преступления.

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