Шольц: мы сделаем все, чтобы предотвратить войну с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с депутатами бундестага, чтобы ответить на их вопросы, связанные с решением о передаче Киеву тяжелых танков Leopard 2. В ходе встречи политик ответил на критику этого решения, сообщает DW.

Политик подчеркнул, что Германия и Великобритания являются самыми крупными поставщиками военной помощи Украине в Европе и заявил, что откладывание решения об отправке вооружений было связано с необходимостью согласовать детали поставок и предпочтительнее поспешных действий.

«Во всем, что мы делаем, мы всегда должны четко давать понять, что будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время для предотвращения эскалации конфликта до войны между Россией и НАТО», — подчеркнул немецкий канцлер.

Самая крупная партия ФРГ — Христианский демократический союз (ХДС) — на протяжении нескольких месяцев требовала от Шольца поставок тяжелых танков на Украину. Внешнеполитический представитель ХДС Юрген Хардт обратился к Шольцу с вопросом о том, почему предыдущие поставки оружия и военной техники Киеву были меньшей провокацией, чем недавнее решение. В ответ политик заявил, что любой курс, кроме избранного им поэтапного подхода в тесном сотрудничестве с международными партнерами «не послужил бы миру и безопасности в Европе».