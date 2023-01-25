В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
24 минуты назад

Шольц: мы сделаем все, чтобы предотвратить войну с Россией

Газета.Ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с депутатами бундестага, чтобы ответить на их вопросы, связанные с решением о передаче Киеву тяжелых танков Leopard 2. В ходе встречи политик ответил на критику этого решения, сообщает DW.

Шольц: мы сделаем все, чтобы предотвратить войну с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик подчеркнул, что Германия и Великобритания являются самыми крупными поставщиками военной помощи Украине в Европе и заявил, что откладывание решения об отправке вооружений было связано с необходимостью согласовать детали поставок и предпочтительнее поспешных действий.

«Во всем, что мы делаем, мы всегда должны четко давать понять, что будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время для предотвращения эскалации конфликта до войны между Россией и НАТО», — подчеркнул немецкий канцлер.

Самая крупная партия ФРГ — Христианский демократический союз (ХДС) — на протяжении нескольких месяцев требовала от Шольца поставок тяжелых танков на Украину. Внешнеполитический представитель ХДС Юрген Хардт обратился к Шольцу с вопросом о том, почему предыдущие поставки оружия и военной техники Киеву были меньшей провокацией, чем недавнее решение. В ответ политик заявил, что любой курс, кроме избранного им поэтапного подхода в тесном сотрудничестве с международными партнерами «не послужил бы миру и безопасности в Европе».

Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило поставку Украине 14 танков Leopard 2 и разрешило другим странам реэкспорт этой техники, в самой ФРГ это назвали нарушением мирных принципов.

В мире,Юрген Хардт,Олаф Шольц,НАТО,Бундестаг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители