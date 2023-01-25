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35 минут назад

Греческая оппозиция объявила вотум недоверия правительству

Газета.Ru

Крупнейшая оппозиционная партия Греции «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом вынесла вопрос о доверии к действующему кабмину на обсуждение в парламенте, передает ERT-1. По информации телеканала, это решение последовало на фоне информации СМИ о причастности властей к скандалу с прослушкой различных политиков.

Греческая оппозиция объявила вотум недоверия правительству
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы вносим вотум недоверия правительству для защиты республики. В течение трех дней премьер-министр будет вынужден давать объяснения», — отметил Ципрас.

Как указывает ERT-1, сама процедура предполагает обсуждения вопроса о доверии к правительству в рамках пленарного заседания с последующим голосованием. При этом чтобы предложение против правительства было принято, оно должно быть одобрено абсолютным большинством от общего числа парламентариев — 151 депутат.

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