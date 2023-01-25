Греческая оппозиция объявила вотум недоверия правительству

Крупнейшая оппозиционная партия Греции «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом вынесла вопрос о доверии к действующему кабмину на обсуждение в парламенте, передает ERT-1. По информации телеканала, это решение последовало на фоне информации СМИ о причастности властей к скандалу с прослушкой различных политиков.

Как указывает ERT-1, сама процедура предполагает обсуждения вопроса о доверии к правительству в рамках пленарного заседания с последующим голосованием. При этом чтобы предложение против правительства было принято, оно должно быть одобрено абсолютным большинством от общего числа парламентариев — 151 депутат.