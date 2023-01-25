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1 час назад

Шольц сообщил, что говорил с Зеленским после решения Германии о поставке танков

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленском текущую ситуацию после решения о поставке Киеву танков Leopard 2. Об этом он сообщил во время своего выступления в бундестаге, передает РИА Новости.

Шольц поговорил с Зеленским после решения Германии о поставке танков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Незадолго до того, как я пришел сюда, я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать», — сказал Шольц.

Начало конфликта на Украине стало поворотным моментом в мире, поэтому Германия оказывает поддержку Киеву, отметил немецкий канцлер.

Он также добавил, что поставка танков на Украину будет происходить на основе тесной кооперации с партнерами.

В мире,Олаф Шольц,Бундестаг,
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