Шольц поговорил с Зеленским после решения Германии о поставке танков

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленском текущую ситуацию после решения о поставке Киеву танков Leopard 2. Об этом он сообщил во время своего выступления в бундестаге, передает РИА Новости.
«Незадолго до того, как я пришел сюда, я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать», — сказал Шольц.
Начало конфликта на Украине стало поворотным моментом в мире, поэтому Германия оказывает поддержку Киеву, отметил немецкий канцлер.
Он также добавил, что поставка танков на Украину будет происходить на основе тесной кооперации с партнерами.