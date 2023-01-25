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16 минут назад

Шольц высказался о бесполетной зоне над Украиной

Lenta.ruиещё 1

Вопрос о введении над Украиной бесполетной зоны является неактуальным ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, передает ТАСС.

Шольц высказался о бесполетной зоне над Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик исключил введения бесполетной зоны и подчеркнул, что в НАТО уже обозначали свою позицию по данному вопросу.

«В этой позиции ничего не поменялось и не поменяется», — указал он.

Канцлер также обратил внимание, что Германия не намерена отправлять на Украину наземные войска.

«Не будет прямого участия в войне. Этого не было сейчас, и не будет в будущем. На это все могут положиться», — заключил он.

Ранее Шольц ответил Украине на просьбы о поставках истребителей По его словам, ФРГ не будет передавать Украине истребители. Политик объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,НАТО,Бундестаг,
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