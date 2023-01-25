Шольц высказался о бесполетной зоне над Украиной

Вопрос о введении над Украиной бесполетной зоны является неактуальным ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, передает ТАСС.

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Политик исключил введения бесполетной зоны и подчеркнул, что в НАТО уже обозначали свою позицию по данному вопросу.

«В этой позиции ничего не поменялось и не поменяется», — указал он.

Канцлер также обратил внимание, что Германия не намерена отправлять на Украину наземные войска.

«Не будет прямого участия в войне. Этого не было сейчас, и не будет в будущем. На это все могут положиться», — заключил он.