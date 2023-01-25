Берлускони заявил об отсутствии вариантов мирного урегулирования ситуации на Украине

Бывший премьер-министр Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони обеспокоен тем, что никто, кроме папы Римского, не предлагает варианты урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что сейчас за конфликт «мы платим невыносимую цену жизнями, страданиями, а также экономическим ущербом для всего мира». Вместе с тем он подтвердил, что он и его партия находятся «на стороне Запада, Европы, Атлантического альянса».

«Наша солидарность вне сомнения, что демонстрируют десятки парламентских решений», — подчеркнул Берлускони.