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46 минут назад

Берлускони заявил об отсутствии вариантов мирного урегулирования ситуации на Украине

Никита Бородкин

Бывший премьер-министр Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони обеспокоен тем, что никто, кроме папы Римского, не предлагает варианты урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Берлускони заявил об отсутствии вариантов мирного урегулирования ситуации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик подчеркнул, что сейчас за конфликт «мы платим невыносимую цену жизнями, страданиями, а также экономическим ущербом для всего мира». Вместе с тем он подтвердил, что он и его партия находятся «на стороне Запада, Европы, Атлантического альянса».

«Наша солидарность вне сомнения, что демонстрируют десятки парламентских решений», — подчеркнул Берлускони.

Напомним, что 24 января Палата депутатов парламента Италии одобрила правительственный декрет, в который входит продолжение предоставления различной помощи Украине, в том числе и в виде вооружений. «Вперед, Италия» также отдала свой голос за инициативу правительства.

В мире,Сильвио Берлускони,
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