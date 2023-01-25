В партии Саакашвили пообещали "физически спасти" экс-президента Грузии

Член оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили не исключил, что попытается «физически спасти» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — основателя ЕНД, находящегося в заключении на родине, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, подобный шаг будет вполне законным учитывая, что нынешняя власть в государстве якобы нелегитимна.
«Когда власть незаконна <…> все наши действия будут легитимны <…> Не думайте, что мы на это не пойдем [физическое спасение экс-президента], ведь речь идет о судьбе Саакашвили и будущем нашей страны. Стране нужны позитивные перемены быстрым революционным путем», — добавил Хабеишвили.
Как указал оппозиционный политик, Грузии якобы необходимы «революционные изменения». Он также подчеркнул, что только так можно изменить реальность в республике.