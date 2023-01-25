В партии Саакашвили пообещали "физически спасти" экс-президента Грузии

«Когда власть незаконна <…> все наши действия будут легитимны <…> Не думайте, что мы на это не пойдем [физическое спасение экс-президента], ведь речь идет о судьбе Саакашвили и будущем нашей страны. Стране нужны позитивные перемены быстрым революционным путем», — добавил Хабеишвили.