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21 минуту назад

В партии Саакашвили пообещали "физически спасти" экс-президента Грузии

Газета.Ru

Член оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили не исключил, что попытается «физически спасти» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — основателя ЕНД, находящегося в заключении на родине, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, подобный шаг будет вполне законным учитывая, что нынешняя власть в государстве якобы нелегитимна.

В партии Саакашвили пообещали "физически спасти" экс-президента Грузии
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Когда власть незаконна <…> все наши действия будут легитимны <…> Не думайте, что мы на это не пойдем [физическое спасение экс-президента], ведь речь идет о судьбе Саакашвили и будущем нашей страны. Стране нужны позитивные перемены быстрым революционным путем», — добавил Хабеишвили.

Как указал оппозиционный политик, Грузии якобы необходимы «революционные изменения». Он также подчеркнул, что только так можно изменить реальность в республике.

В мире,Михаил Саакашвили,
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