Выброс метана на месте подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» мог оказать влияние на состояние трески в Балтийском море. Об этом сообщил в пресс-релизе Государственный ветеринарный институт Швеции (SVA).

«У трески, отобранной ближе всего к выбросам, чаще обнаруживаются определенные изменения в жабрах», — говорится в заявлении института.

Отмечается, что подобные изменения, но в более мягкой форме, были зафиксированы экспериментально при кислородном голодании трески. Институт полагает существование вероятности того, что наблюдаемые изменения в жабрах выловленных особей вызваны газообразным метаном, замещающим кислород в воде. Исполняющая обязанности государственного ветеринара SVA Шарлотта Аксен заявила, что соответствующие наблюдения будут продолжены весной этого года.

В октябре Шведский сельскохозяйственный университет (SLU) организовал экспедицию в район к северо-востоку от Борнхольма, где были обнаружены утечки на газопроводах. Образцы рыбы были собраны и переданы в Государственный ветеринарный институт для анализа.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях» на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.