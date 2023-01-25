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34 минуты назад

Премьер Британии Сунак назвал "правильным" решение Германии отправить Киеву танки Leopard

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает «правильным» решение ФРГ отправить Украине танки Leopard. Об этом Сунак написал в Twitter, таким образом отреагировав на новости о решении Германии отправить танки.

Сунак оценил решение Германии отправить Киеву танки Leopard
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Британский премьер выразил уверенность, что немецкие Leopard вместе с британскими Challenger 2 усилят «огневую мощь» украинской армии.

«Правильное решение союзников по НАТО и друзей отправить основные боевые танки Украине», — отметил он.

Ранее военные эксперты заявляли, что переобучение украинских военнослужащих управлению немецкими и британскими танками Leopard 2 и Challenger 2 может занять годы.

До этого журнал Spiegel со ссылкой на свои источники сообщал, что Шольц принял решение о поставках Украине боевых танков Leopard 2A6. По информации издания, речь идет минимум об одной роте военных машин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Риши Сунак,Владимир Путин,НАТО,
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