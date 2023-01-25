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58 минут назад

В Японии оценили возможность проигрыша России

Алиса Селезнёва

Неудача России в украинском конфликте «практически немыслима» и стоит вопрос о том, стоит ли вкладывать «столько сил» в Украину. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори, пишет РИА Новости.

В Японии оценили вероятность поражении России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет», - заявил он на встрече в Токио.

Ранее Япония поддержала антироссийские санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали и физические лица и российские компании. А к экспорту в Россию были запрещены полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, нефтеперерабатывающее оборудование, а также грузовики и бульдозеры.

При этом Япония в своей «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. Кроме того, впервые с 2011 года в книге появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». Однако премьер-министр Японии Фумио Кисида публично обозначил намерение заключить мирное соглашение с Россией, несмотря на резкое осложнение отношений с Москвой.

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