В Японии оценили вероятность поражении России

Неудача России в украинском конфликте «практически немыслима» и стоит вопрос о том, стоит ли вкладывать «столько сил» в Украину. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори, пишет РИА Новости.

«Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет», - заявил он на встрече в Токио.

Ранее Япония поддержала антироссийские санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали и физические лица и российские компании. А к экспорту в Россию были запрещены полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, нефтеперерабатывающее оборудование, а также грузовики и бульдозеры.