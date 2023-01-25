Fars: в Иране по всей стране на несколько минут отключился интернет

На всей территории Ирана на несколько минут отключился интернет. Об этом сообщает Fars.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Мобильный интернет в стране был отключен на несколько минут», — сказано в сообщении.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что теперь его космическая компания имеет около 100 активных спутников связи Starlink над территорией Ирана. Как передает Reuters, о планах активировать сервис над этой ближневосточной страной он заявлял еще осенью 2022 года.

В сентябре этого года глава SpaceX уверял, что Starlink необходим Ирану «для продвижения интернет-свободы и свободного потока информации».