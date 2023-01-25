В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
20 минут назад

Fars: в Иране по всей стране на несколько минут отключился интернет

Газета.Ru

На всей территории Ирана на несколько минут отключился интернет. Об этом сообщает Fars.

Fars: в Иране по всей стране на несколько минут отключился интернет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мобильный интернет в стране был отключен на несколько минут», — сказано в сообщении.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что теперь его космическая компания имеет около 100 активных спутников связи Starlink над территорией Ирана. Как передает Reuters, о планах активировать сервис над этой ближневосточной страной он заявлял еще осенью 2022 года.

В сентябре этого года глава SpaceX уверял, что Starlink необходим Ирану «для продвижения интернет-свободы и свободного потока информации».

В ноябре корреспондент РИА Новости писал, что в столице Казахстана Астане произошли перебои с интернетом и мобильной связью. По данным агентства, примерно с 19:00 (16:00 по московскому времени) в городе не работал фиксированный и мобильный интернет, а также фиксировались перебои с мобильной связью некоторых операторов.

В мире,Илон Маск,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители