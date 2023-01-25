Папа Римский пояснил, что "гомосексуальность — это не преступление"

Папа Франциск раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность, как «несправедливые», в то же время называя влечение к людям своего пола «грехом». Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

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«Быть гомосексуалистом — это не преступление», — подчеркнул понтифик.

Папа Римский признал, что католические епископы в некоторых частях мира поддерживают законы, криминализирующие гомосексуальность или дискриминирующие представителей ЛГБТ-сообщества, и сам назвал это «грехом». В то же время он объяснил такое отношение культурным происхождением.

Согласно приведенным данным организации Human Dignity Trust, около 67 стран или юрисдикций по всему миру криминализируют однополые половые связи по обоюдному согласию, 11 из них могут или уже применяют смертную казнь.