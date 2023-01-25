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42 минуты назад

Папа Римский пояснил, что "гомосексуальность — это не преступление"

Газета.Ru

Папа Франциск раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность, как «несправедливые», в то же время называя влечение к людям своего пола «грехом». Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

Папа Римский пояснил, что "гомосексуальность — это не преступление"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Быть гомосексуалистом — это не преступление», — подчеркнул понтифик.

Папа Римский признал, что католические епископы в некоторых частях мира поддерживают законы, криминализирующие гомосексуальность или дискриминирующие представителей ЛГБТ-сообщества, и сам назвал это «грехом». В то же время он объяснил такое отношение культурным происхождением.

Согласно приведенным данным организации Human Dignity Trust, около 67 стран или юрисдикций по всему миру криминализируют однополые половые связи по обоюдному согласию, 11 из них могут или уже применяют смертную казнь.

Ранее итальянская газета La Stampa писала, что Папа Римский Франциск может быть смещен в соответствии с «секретным планом» сторонников жесткой линии Ватикана. Отмечалось, что консерваторы Ватикана критикуют Франциска за его либеральную позицию в самых разных вопросах, в частности по гомосексуализму, абортам, причастию разведенных и повторно вступивших в брак священников, нелегальной иммиграции и проч.

В мире,ФРАНЦИСК,
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