В Испании задержали рассылавшего письма со взрывчаткой в посольство Украины

В Испании задержали пенсионера, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой премьеру страны, в Минобороны, а также в украинские дипломатические представительства в Мадриде и Барселоне. Об этом сообщает La Sexta.

Задержанный - 74-летний пенсионер из города Миранда-де-Эбро (провинция Бургос). Его мотивы пока неизвестны.

La Sexta отмечает, что взрывчатка, содержащаяся в посылках, была очень примитивной, - в основном порох для петард и пиротехники.

30 ноября 2022 года у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. Посылка со взрывчаткой была адресована послу Сергею Погорельцеву, секретарь дипломата передал ее ответственному за безопасность коменданту. Когда посылку открыли, сработало взрывное устройство небольшой мощности, комендант получил легкое ранение.

После этого украинские дипломаты сообщили о серии писем, пропитанных кровью, и посылок с угрозами.

В МИД Украины говорили, что более 20 украинских посольств и диппредставительств в 12 странах получали угрозы по почте.