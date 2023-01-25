Индия пытается запретить документальный фильм BBC

Министерство информации и радиовещания Индии пытается запретить документальную картину BBC «Индия: вопрос Моди». Как сообщает The Register, сериал исследует политику и действия премьер-министра Нарендры Моди в отношении мусульманского населения в стране.

Моди представляет партию Бхаратия Джаната, которая может иметь связи с организациями, исповедующими индуистскую националистическую философию. Сам сериал от BBC рассказывает о времени, когда Моди был главным министром штата Гуджарат, в котором в 2002 году произошли межконфессиональные беспорядки, из-за которых погибли более 1000 человек, преимущественно, мусульман. Причиной конфликта между представителями разных религий стал пожар в поезде, в результате которого погибло более 50 индусов.

Премьер-министр отрицал свою причастность к беспорядкам, а расследования не нашли доказательств его вины. Вместе с тем работа BBC о событиях тех времен вызвала сильную неприязнь со стороны местных властей — индийские чиновники обвинили вещательную компанию в предвзятости и неоколониализме.

Отметим, что сам фильм не был показан в Индии, однако попал в сеть. Министерство информации и радиовещания сеть решило объявить чрезвычайное положение, чтобы заблокировать неприемлемый контент «в интересах суверенитета и целостности Индии». Отметим, что на самом YouTube картины уже нет, однако в своем запросе на удаление, размещенном в Twitter, ведомство указывает ряд публикаций в соцсети со ссылкой на фильм.