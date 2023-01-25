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29 минут назад

США заподозрили Израиль в выдаче паспортов россиянам с «проблемным прошлым»

Lenta.ru

Власти США потребовали от правительства Израиля разъяснить процесс выдачи израильского гражданства российским гражданам — Вашингтон опасается, что безвизовый въезд может стать лазейкой для людей с «проблемным прошлым». Об этом пишет Ynet.

Израиль заподозрили в выдаче паспортов россиянам с «проблемным прошлым»
Фото: ТАССТАСС

Американские чиновники выразили обеспокоенность правительству Израиля и должностным лицам Еврейского агентства «Сохнут», занимающемуся вопросами репатриации, по поводу процедуры выдачи паспортов гражданам России. Вашингтон считает, что принятие Израиля в программу безвизового въезда позволит россиянам с «проблемным прошлым» беспрепятственно въезжать на территорию США после получения израильского паспорта.

В частности, подозрения Соединенных Штатов касаются олигархов, бизнесменов, а также лиц, имеющих судимость. Кроме того, не исключается, что схемой безвизового въезда для израильтян могут воспользоваться для переброски в страну российских шпионов.

После начала спецоперации на Украине в Израиль иммигрировали 31 тысяча россиян и украинцев. Отмечается, что большинство граждан России прибыли как туристы, планируя подать заявление на изменение своего статуса и остаться в стране на постоянное жительство. Потомки евреев имеют право получить паспорт Израиля по программе репатриации, в организации этого процесса помогает агентство «Сохнут».

Ранее в июле Минюст России поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. В свою очередь, израильский премьер-министр Яир Лапид поручил создать специальную комиссию для переговоров с Россией о продолжении деятельности организации. Рассмотрение иска о ликвидации российского офиса еврейского агентства было отложено несколько раз.

В мире,Яир Лапид,Минюст России,
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