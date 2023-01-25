В Германии раскритиковали планы передать танки Leopard 2 Украине

Читатели газеты Die Welt негативно встретили новости о том, что Германия планирует передать Украине танки Leopard 2. Критикующие планы властей ФРГ комментарии появились в Twitter.
Некоторые из комментаторов вспомнили историю, другие высказали мнение, что для Берлина важно оставаться нейтральным. Третьи увидели в этом жесте приближение более масштабного конфликта и поспешили поделиться своими опасениями.
«Разжигатели войны», «Я словно перенесся на 90 лет назад», — отметили пользователи с никами Der Inquisitor и Doris Schiller.
«Вы начали Первую мировую войну! Вы начали Вторую мировую войну! Вполне логично, что вы хотите быть в авангарде, когда начнется третья мировая война», — предположил пользователь DerFrühling.
«Почему? Это война США против России из-за Украины. Германия должна оставаться нейтральной. Ни Россия, ни Украина нам не враги. США снова удастся одновременно ослабить Европу и Россию и поставить их в зависимость от них. Кто-то должен подумать о нас», — отметил комментатор Cengiz G.
«Никаких поставок оружия! Это может привести к эскалации. К чему это необдуманное разжигание войны со стороны отдельных партий и депутатов? Германия снова ввязывается в войну?» — задался вопросом Manou Sapere aude.
«Что же последует за танками — реактивные самолеты с пилотами, а затем наземные войска? Почему-то конца спирали военной эскалации не видно» — посетовал пользователь с ником PetLi.