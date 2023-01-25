В Германии раскритиковали планы передать танки Leopard 2 Украине

«Почему? Это война США против России из-за Украины. Германия должна оставаться нейтральной. Ни Россия, ни Украина нам не враги. США снова удастся одновременно ослабить Европу и Россию и поставить их в зависимость от них. Кто-то должен подумать о нас», — отметил комментатор Cengiz G.