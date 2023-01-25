Лукашенко отправился с визитом в ОАЭ и Зимбабве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты , после он посетит Зимбабве . Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Отмечается, что глава государства направился в ОАЭ по приглашению руководства королевства. От президента Зимбабве также последовало соответствующее приглашение.

В конце декабря прошлого года Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Во время своей поездки он в том числе посетил научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина в подмосковном Звездном городке. 27 декабря у белорусского лидера состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным в «Русском музее» в Санкт-Петербурге.