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47 минут назад

Президент Белоруссии Лукашенко посетит с визитами ОАЭ и Зимбабве

Газета.Ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, после он посетит Зимбабве. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко отправился с визитом в ОАЭ и Зимбабве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что глава государства направился в ОАЭ по приглашению руководства королевства. От президента Зимбабве также последовало соответствующее приглашение.

«Борт N1 вылетел в ОАЭ», — говорится в сообщении «Пул Первого».

В конце декабря прошлого года Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Во время своей поездки он в том числе посетил научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина в подмосковном Звездном городке. 27 декабря у белорусского лидера состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным в «Русском музее» в Санкт-Петербурге.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Центр подготовки космонавтов,
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