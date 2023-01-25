Лукашенко отправился с визитом в ОАЭ и Зимбабве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, после он посетит Зимбабве. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Отмечается, что глава государства направился в ОАЭ по приглашению руководства королевства. От президента Зимбабве также последовало соответствующее приглашение.
«Борт N1 вылетел в ОАЭ», — говорится в сообщении «Пул Первого».
В конце декабря прошлого года Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Во время своей поездки он в том числе посетил научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина в подмосковном Звездном городке. 27 декабря у белорусского лидера состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным в «Русском музее» в Санкт-Петербурге.