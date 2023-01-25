В США 20 штатов подали иск против миграционной программы Байдена

В США 20 штатов, контролируемых представителями Республиканской партии, обратились к федеральному судье с просьбой приостановить программу оказания финансовой поддержки мигрантам. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на судебный документ.

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Отмечается, что к суду обратились штаты Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Айдахо, Айова, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Огайо, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Западная Виргиния, Вайоминг. При этом коалицию возглавляет штат Техас.

В заявлении говорится, что политика спонсорства мигрантов незаконно предоставляет больше полномочий по условно-досрочному освобождению, к которым можно прибегать только в исключительных случаях. Штаты также заявили, что чиновники обязаны были разрешить гражданам высказать свое мнение о программе до того, как она начнет действовать.

10 января стало известно, что в США начался судебный процесс губернатора Флориды, вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии Рона Десантиса против президента США Джо Байдена по делу о мигрантах.