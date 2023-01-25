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1 час назад

В США 20 "республиканских" штатов подали иск против миграционной программы Байдена

Газета.Ruиещё 2

В США 20 штатов, контролируемых представителями Республиканской партии, обратились к федеральному судье с просьбой приостановить программу оказания финансовой поддержки мигрантам. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на судебный документ.

В США 20 штатов подали иск против миграционной программы Байдена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что к суду обратились штаты Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Айдахо, Айова, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Огайо, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Западная Виргиния, Вайоминг. При этом коалицию возглавляет штат Техас.

В заявлении говорится, что политика спонсорства мигрантов незаконно предоставляет больше полномочий по условно-досрочному освобождению, к которым можно прибегать только в исключительных случаях. Штаты также заявили, что чиновники обязаны были разрешить гражданам высказать свое мнение о программе до того, как она начнет действовать.

10 января стало известно, что в США начался судебный процесс губернатора Флориды, вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии Рона Десантиса против президента США Джо Байдена по делу о мигрантах.

Десантис обвинил действующую администрацию Белого дома в том, что она разрешает тысячам мигрантов из стран Карибского бассейна, таких как Никарагуа, Куба, Венесуэла и Гаити, въезжать в США без строгой проверки со стороны приграничного контроля.

В мире,Рон Десантис,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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