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11 минут назад

Талибы призвали Нидерланды наказать экстремиста, осквернившего Коран

ТАСС

Временное правительство Афганистана, сформированное захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), призвало правительство Нидерландов наказать экстремиста, порвавшего Коран перед зданием голландского парламента. Соответствующее заявление опубликовано в среду на странице МИД талибов в Twitter.

Талибы призвали Нидерланды наказать экстремиста, осквернившего Коран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) самым решительным образом осуждает разрыв священного Корана и надругательство над ним фанатичным политиком в Гааге", - говорится в заявлении МИД талибов. "Исламский эмират Афганистан призывает правительство Нидерландов наказать экстремиста и положить конец его политической деятельности для предотвращения систематического разжигания ненависти, нетерпимости и враждебности к исламу и мусульманам", - отмечается в нем.

Кроме того, талибы призвали лидеров исламских стран занять единую позицию по отношению к таким действиям, чтобы "мусульмане могли эффективно защищать свою религию".

Лидер антиисламского движения "Пегида" Эдвин Вагенсвельд 22 января провел акцию у здания парламента Нидерландов, в ходе которой порвал главную священную книгу мусульман. Свои действия он назвал свободой самовыражения, которая должна быть разрешена в стране. Днем ранее перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана.

В мире,Расмус Палудан,Талибан,
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