Талибы призвали Нидерланды наказать экстремиста, осквернившего Коран

"Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) самым решительным образом осуждает разрыв священного Корана и надругательство над ним фанатичным политиком в Гааге", - говорится в заявлении МИД талибов. "Исламский эмират Афганистан призывает правительство Нидерландов наказать экстремиста и положить конец его политической деятельности для предотвращения систематического разжигания ненависти, нетерпимости и враждебности к исламу и мусульманам", - отмечается в нем.