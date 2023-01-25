Берлускони: только Папа Римский знает, как завершить украинский конфликт

«Мы — на стороне Запада, Европы, атлантического альянса. Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме Папы Римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта», — заявил Берлускони в интервью итальянской газете «Corriere della Sera».