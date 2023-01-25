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18 минут назад

Берлускони заявил, что только Папа Римский знает, как завершить украинский конфликт

Ura.Ru

Ни у кого нет плана, как завершить украинский конфликт. Об этом рассказал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он отметил, что только Папа Римский предлагает решения ситуации.

Берлускони: только Папа Римский знает, как завершить украинский конфликт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы — на стороне Запада, Европы, атлантического альянса. Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме Папы Римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта», — заявил Берлускони в интервью итальянской газете «Corriere della Sera».

Он признался, что огорчен таким развитием событий.

Папа Римский считает, что конфликт должен завершиться за столом переговоров. Он уже заявил, что Ватикан может стать площадкой для переговоров Европы, Америки и России по украинскому вопросу. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен придерживаться прагматизма и рациональности, передает RT.

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