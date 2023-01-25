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22 минуты назад

Президент Венесуэлы назвал Эрдогана "большим братом"

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал «большим братом» Венесуэлы. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро на встрече с турецкой делегацией в Каракасе, передает «Анадолу».

Президент Венесуэлы назвал Эрдогана "большим братом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Турецкий народ должен знать, что мы очень любим Эрдогана, потому что он доброжелательный человек и у него большое сердце. Эрдоган всегда поддерживал Венесуэлу в самые трудные годы. Он протянул руку любви и сострадания нашей стране», — сказал Мадуро.

Мадуро заявил, что переговоры с министром торговли Турции Мехметом Мушем были крайне продуктивными. В рамках встречи с турецкой делегацией состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Советом по внешнеэкономическим связям Турции и Международным центром производственных инвестиций Венесуэлы.

В мире,Николас Мадуро,Реджеп Эрдоган,
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