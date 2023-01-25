Президент Венесуэлы назвал Эрдогана "большим братом"

«Турецкий народ должен знать, что мы очень любим Эрдогана, потому что он доброжелательный человек и у него большое сердце. Эрдоган всегда поддерживал Венесуэлу в самые трудные годы. Он протянул руку любви и сострадания нашей стране», — сказал Мадуро.