СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 10:07 мск. Далее тревога распространилась по всей стране к 10:10 мск. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Во вторник, 24 января, воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Сигналы сирены сработали в регионах в 18.04 (19.04 мск), а днем тревога была объявлена по всей территории страны.