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39 минут назад

СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 10:07 мск. Далее тревога распространилась по всей стране к 10:10 мск. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Во вторник, 24 января, воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Сигналы сирены сработали в регионах в 18.04 (19.04 мск), а днем тревога была объявлена по всей территории страны.

Напомним, удары по критически важной инфраструктуре Украины ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ РФ, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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