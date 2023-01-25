В Молдавии отказались закрывать воздушное пространство

Власти Молдавии решили не закрывать воздушное пространство страны, несмотря на случаи падения обломков ракет на ее территорию. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в интервью интернет-каналу Rlive.

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По мнению главы Минобороны, закрытие воздушного пространства нарушило бы авиасообщение, от которого зависят как граждане Молдавии, так и беженцы, которым по воздуху поступает большая часть помощи.

Он также отметил, что молдавская система противовоздушной обороны интегрирована с румынской и украинской еще со времен Советского Союза, но она не может выявлять и сбивать современные ракеты.

Обломки, которые попадают на территорию Молдавии, заявил Носатый, передаются в прокуратуру. Специалисты продолжают искать части ракет, которые потенциально могут представлять опасность для граждан, добавил министр.