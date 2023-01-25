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26 минут назад

В Японии оценили вероятность поражении России

Lenta.ruиещё 5

Поражение России в конфликте на Украине маловероятно, заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Его слова приводит РИА Новости.

В Японии оценили вероятность поражении России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет», — указал экс-премьер.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал, что Токио в сотрудничестве с партнерами по «Большой семерке» будут пытаться найти путь к диалогу с Россией и остановить конфликт на Украине. Он высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в поддержании контактов с Москвой путем телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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