Япония пообещала найти путь к диалогу с Россией

Власти Японии в сотрудничестве с партнерами по «Большой семерке» будут пытаться найти путь к диалогу с Россией и остановить конфликт на Украине. Такое развитие событий пообещал премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова передает ТАСС.