Япония пообещала найти путь к диалогу с Россией

Власти Японии в сотрудничестве с партнерами по «Большой семерке» будут пытаться найти путь к диалогу с Россией и остановить конфликт на Украине. Такое развитие событий пообещал премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова передает ТАСС.
«Мы будем продолжать поддерживать Украину, одновременно вводя жесткие санкции против России в сотрудничестве с международным сообществом, включая G7», — высказался глава японского правительства.
Он высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэль Макрона в поддержании контактов с Рф путем телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.