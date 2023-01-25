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49 минут назад

Япония пообещала найти путь к диалогу с Россией

Lenta.ruиещё 3

Власти Японии в сотрудничестве с партнерами по «Большой семерке» будут пытаться найти путь к диалогу с Россией и остановить конфликт на Украине. Такое развитие событий пообещал премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова передает ТАСС.

Япония пообещала найти путь к диалогу с Россией
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

«Мы будем продолжать поддерживать Украину, одновременно вводя жесткие санкции против России в сотрудничестве с международным сообществом, включая G7», — высказался глава японского правительства.

Он высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэль Макрона в поддержании контактов с Рф путем телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

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