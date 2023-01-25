Захарова: власти стран Прибалтики реализуют политику англосаксов, чуждую интересам людей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя задержании в Латвии журналиста Sputnik Марата Касема заявила, что в этой стране выполняют волю англосаксов. Об этом она сказал в эфире радио Sputnik. По ее словам, "коллективный антиразум", действующий на территории Латвии, Литвы и Эстонии "и чуждый интересам людей" в действительности реализует волю "североатлантических англосаксонских структур, которые сейчас там и заправляют". Захарова добавила, что Россия делает все возможное для освобождения Касема. Марат Касем — гражданин Латвии, живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит Sputnik Литва. 30 декабря он приехал в Латвию навестить больную бабушку. Журналиста задержали в Риге по подозрению в нарушении санкций и шпионской деятельности. Касем был заключен под стражу по решению суда. 17 января стало известно, что бабушка Касема умерла после его ареста. По статье о шпионаже Касему может грозить до 20 лет лишения свободы.