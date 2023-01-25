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10 минут назад

Колумбия приняла решение по передаче Украине российского вооружения

Елена Прошина

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что республика не планирует рассматривать вопрос передачи Украине вооружения российского производства. Об этом пишет ТАСС.

Колумбия отказалась поставлять российское оружие Украине
Фото: ТАССТАСС

Петро подтвердил, что Вашингтон обсуждал с Боготой передачу Киеву вооружений, однако Колумбия не рассматривает такой вариант.

«В одном из разговоров генерал [Лаура] Ричардсон и другие представители США мне сказали, что в связи с невозможностью [для Колумбии] поддерживать [российское вооружение] в активном состоянии они это сделают и отправят Украине», - сказал он.

Он подчеркнул, что российская техника, находящаяся в Колумбии, находится в плохом состоянии, поскольку нет возможности для ее технического обслуживания. Петро добавил, что республика не занимаем ничью сторону, однако никакая техника, в каком бы состоянии она не находилась, не будет использована в украинском конфликте.

Норвегия допустила передачу Украине танков

Ранее глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что в ряде стран Латинской Америки есть российское вооружение. США планируют заменить это вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине.

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