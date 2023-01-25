Колумбия отказалась поставлять российское оружие Украине

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что республика не планирует рассматривать вопрос передачи Украине вооружения российского производства. Об этом пишет ТАСС.

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Петро подтвердил, что Вашингтон обсуждал с Боготой передачу Киеву вооружений, однако Колумбия не рассматривает такой вариант.

«В одном из разговоров генерал [Лаура] Ричардсон и другие представители США мне сказали, что в связи с невозможностью [для Колумбии] поддерживать [российское вооружение] в активном состоянии они это сделают и отправят Украине», - сказал он.

Он подчеркнул, что российская техника, находящаяся в Колумбии, находится в плохом состоянии, поскольку нет возможности для ее технического обслуживания. Петро добавил, что республика не занимаем ничью сторону, однако никакая техника, в каком бы состоянии она не находилась, не будет использована в украинском конфликте.