В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
15 минут назад

Политик допустил выход Турции из НАТО

Никита Бородкин

Выход из НАТО стал необходимым для Турции, граждане страны стали симпатизировать России и ее президенту Владимиру Путину. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред партии «Родина» Этем Санчак.

Эксперт предсказал скорый выход Турции из НАТО
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что в конце прошлой недели лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у властей Швеции разрешение на эту акцию. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что теперь Швеция может забыть про поддержку заявки на вступление в НАТО от Анкары.

Санчак заявил, что осквернение священного писания стало одним из событий, которые заставляют Турцию предпринимать шаги к выходу из НАТО. По его словам, альянс также пытается противопоставить страну Греции и ее втянуть в «воронку на Ближнем Востоке».

«Выход из НАТО стал срочным и обязательным. В проведенных опросах доля тех, кто говорит, что США - страна, проводящая наиболее враждебную и разрушительную политику в отношении нас, выросла до 80%», — заявил политик.

В Госдуме назвали эффективное оружие против НАТО

Вместе с тем Санчак добавил, что в последнее время жители Турции все больше симпатизируют России и Путину, что говорит о том, что «народ видел приближающиеся угрозы и шел впереди правительств».

В мире,Расмус Палудан,Владимир Путин,Партия Родина,НАТО,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители