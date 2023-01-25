Эксперт предсказал скорый выход Турции из НАТО

Выход из НАТО стал необходимым для Турции, граждане страны стали симпатизировать России и ее президенту Владимиру Путину. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред партии «Родина» Этем Санчак.

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Напомним, что в конце прошлой недели лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у властей Швеции разрешение на эту акцию. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что теперь Швеция может забыть про поддержку заявки на вступление в НАТО от Анкары.

Санчак заявил, что осквернение священного писания стало одним из событий, которые заставляют Турцию предпринимать шаги к выходу из НАТО. По его словам, альянс также пытается противопоставить страну Греции и ее втянуть в «воронку на Ближнем Востоке».

«Выход из НАТО стал срочным и обязательным. В проведенных опросах доля тех, кто говорит, что США - страна, проводящая наиболее враждебную и разрушительную политику в отношении нас, выросла до 80%», — заявил политик.