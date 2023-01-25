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21 минуту назад

Зеленский анонсировал новые увольнения в правительстве

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство ждут новые кадровые перестановки. Его обращение опубликовано в Telegram.

Зеленский анонсировал новые увольнения в правительстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке, затем Зеленский уволил нескольких глав областных администраций, включая губернатора Киевской области Алексея Кулебу. Кулеба в итоге занял пост Тимошенко.

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«Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово - очередные. Соответствующие шаги будут и дальше», - так прокомментировал отставки Зеленский.

Он выразил уверенность, что общество поддержит новые увольнения.

«Любая внутренняя проблематика, мешающая государству крепнуть, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институциями», - подчеркнул украинский президент.

Зеленский заявил, что 24 января ввел своим указом новое решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО )Украины, но о его деталях пообещал рассказать «со временем».

В мире,Кирилл Тимошенко,Вячеслав Шаповалов,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
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