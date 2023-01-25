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11 минут назад

В Грузии подняли на смех депутатов за поддержку Киева

Елена Прошина

Представителям оппозиции в Грузии подарили игрушечную военную технику в шутку за критику власти, которые отказались отправлять солдат для участия в боях на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.

В Грузии подняли на смех депутатов за поддержку Киева
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, депутаты городского совета Озургети от правящей партии «Грузинская мечта» отправили оппозиционному «Единому национальному движению» игрушечную военную технику. До этого представителей оппозиции обвинили в попытки открыть «второй фронт», реализовать этот план не удалось. Власти посоветовали «Единому национальному движению» воспользоваться подаренными игрушками и устроить «внутрипартийную борьбу».

Издание уточняет, что «Единое Национальное движение» неоднократно критиковало правительство Грузии за отказ вводить санкции против Российской Федерации и отправлять добровольцев на Украину для участия в боевых операциях. Партия при этом настаивает на проведении досрочных выборов в парламент. Для достижения этой цели она планирует организовать массовые акции протеста.

Ранее член комитета Государственной Думы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Украина и Запад совместно призывают Грузию открыть второй фронт против России.

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