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1 час назад

Грузовое судно с 22 людьми на борту тонет у берегов Японии

Газета.Ruиещё 1

Зарегистрированное в Гонконге грузовое судно тонет у берегов японских необитаемых островов Дандзё, которые относятся к префектуре Нагасаки. Об этом проинформировал телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.

Грузовое судно с 22 людьми на борту тонет у берегов Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На борту судна - 22 человека - граждане Китая и Мьянмы. Они подали сигнал бедствия поздно вечером 24 января. По словам экипажа, судно накренилось и тонет. К месту направлены патрульные катера береговой охраны. Идет спасательная операция. Помочь также вызвался экипаж танкера, который находился поблизости.

Ранее сообщалось, что в Холмске Сахалинской области на мель село рыболовное судно.

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