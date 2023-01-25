Грузовое судно с 22 людьми на борту тонет у берегов Японии

Зарегистрированное в Гонконге грузовое судно тонет у берегов японских необитаемых островов Дандзё, которые относятся к префектуре Нагасаки. Об этом проинформировал телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.

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На борту судна - 22 человека - граждане Китая и Мьянмы. Они подали сигнал бедствия поздно вечером 24 января. По словам экипажа, судно накренилось и тонет. К месту направлены патрульные катера береговой охраны. Идет спасательная операция. Помочь также вызвался экипаж танкера, который находился поблизости.