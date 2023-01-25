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25 минут назад

Во Франции прокомментировали отставки в Киеве

Lenta.ruиещё 1

Отставки высокопоставленных чиновников в Киеве вызвали неоднозначную реакцию у лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

Во Франции прокомментировали отставки в Киеве
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

По словам политика, в администрации украинского президента Владимира Зеленского идут увольнения.

«Заместитель министра обороны подал в отставку из-за обвинений в коррупции! На прошлой неделе заместитель Зеленского подал в отставку. На Украине явно что-то происходит — следите за новостями», — прокомментировал он.

Во вторник, 24 января, Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса. Он пообещал продолжить осуществлять кадровые перестановки в стране. По словам главы государства, общество «увидело кадровые решения, которые были приняты». Он заявил, что действия стали «очередными».

В мире,Владимир Зеленский,
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