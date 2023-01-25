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51 минуту назад

Байден обсуждает дальнейшую помощь Киеву на встрече с лидерами демократов Конгресса США

ТАСС

Президент США Джо Байден и законодатели от Демократической партии обсуждают во вторник вопросы оказания дополнительной помощи Украине. Об этом сообщил сам американский лидер перед встречей с членами обеих палат Конгресса в Белом доме.

Байден поднял вопрос в Конгрессе о дальнейшей помощи Киеву
Фото: ТАССТАСС

"Мы обсудим нашу дальнейшую помощь Украине. Эта идея имеет поддержку со стороны обеих партий", - подчеркнул глава государства, напомнив, что в прошлом году демократы и республиканцы голосовали за соответствующие законопроекты.

По словам президента, он также планирует обсудить со своими однопартийцами инфляцию, запрет на продажу штурмового оружия, ликвидацию последствий стихийных бедствий.

"Я не намерен позволять республиканцам разрушать нашу экономику, да и никто за этим столом, на мой взгляд, тоже", - добавил Байден.

Во встрече с президентом принимают участие, в частности, лидер демократического большинства Сената Чак Шумер и лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис.

Весной прошлого года Вашингтон выделил $40 млрд на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября Байден подписал законопроект, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. В декабре утвердили бюджет США на 2023 финансовый год (начался в стране 1 октября прошлого года), предусматривающий выделение $44,9 млрд на различные нужды, касающиеся оказания помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

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