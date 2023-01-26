Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условием завершения конфликта на Украине является вывод российских войск с территории страны. Об этом он сообщил телеканалу Sky News.
"Могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все", — сказал он.
По его словам, у Украины нет никакого желания продолжать боевые действия на территории России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ему "неинтересно" вести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Песков сказал, что на это заявление не требуется ответ. По версии России, по итогам референдумов в сентябре 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации.