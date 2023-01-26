Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине

"Могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ему "неинтересно" вести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Песков сказал, что на это заявление не требуется ответ. По версии России, по итогам референдумов в сентябре 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации.