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55 минут назад

Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине

Газета.Ruиещё 8

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условием завершения конфликта на Украине является вывод российских войск с территории страны. Об этом он сообщил телеканалу Sky News.

Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все", — сказал он.

По его словам, у Украины нет никакого желания продолжать боевые действия на территории России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ему "неинтересно" вести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Песков сказал, что на это заявление не требуется ответ. По версии России, по итогам референдумов в сентябре 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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