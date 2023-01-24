Новый посол США приступит к работе в Москве до конца января

Новый посол США в РФ Линн Трейси приступит к работе в Москве до конца января 2023 года, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Мы ожидаем, что посол Трейси в ближайшие дни отправится в Российскую Федерацию, где она представит верительные грамоты», - пояснил на брифинге Нед Прайс.

Чиновник уточнил, что она прибудет в Москву до конца января.

Прайс отметил, что в настоящее время Трейси проводит совещания в Вашингтоне. В частности, она встретилась с послом РФ Анатолием Антоновым.