Новый посол США приступит к работе в Москве до конца января

Новый посол США в РФ Линн Трейси приступит к работе в Москве до конца января 2023 года, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы ожидаем, что посол Трейси в ближайшие дни отправится в Российскую Федерацию, где она представит верительные грамоты», - пояснил на брифинге Нед Прайс.
Чиновник уточнил, что она прибудет в Москву до конца января.
Прайс отметил, что в настоящее время Трейси проводит совещания в Вашингтоне. В частности, она встретилась с послом РФ Анатолием Антоновым.
Ранее эксперты сообщили, что с появлением в Москве нового посла Штатов не следует связывать слишком большие надежды.