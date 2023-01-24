Зеленский уволил руководителей пяти регионов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 января, уволил руководителей пяти регионов. Об этом пишет ТАСС.

В опубликованных на сайте главы государства постановлениях указано, что от должностей освобождены главы Киевской, Днепропетровской, Сумской областей, а также руководители администраций подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей.

Уточняется, что в понедельник, 23 января, Зеленский подписал указ об отставке заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко.