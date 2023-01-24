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17 минут назад

Зеленский уволил руководителей пяти регионов Украины

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 января, уволил руководителей пяти регионов. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский уволил руководителей пяти регионов Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В опубликованных на сайте главы государства постановлениях указано, что от должностей освобождены главы Киевской, Днепропетровской, Сумской областей, а также руководители администраций подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский назначил заместителем главы офиса президента Алексея Кулебу

Уточняется, что в понедельник, 23 января, Зеленский подписал указ об отставке заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко.

Ранее сообщалось, что на фоне коррупционных скандалов и череды отставок может лишиться должности премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В мире,Политика,Денис Шмыгаль,Кирилл Тимошенко,Владимир Зеленский,
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