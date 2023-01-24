Зеленский назначил Кулебу новым замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего офиса теперь уже бывшего главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.
"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины", - говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте украинского президента.
Документ был опубликован сразу после указа об увольнении Кулебы с должности главы областной администрации.
Во вторник Зеленский подписал указ об отставке заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко.