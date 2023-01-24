Билл Гейтс: конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил во время выступления в австралийском Институте Лоуи, что из-за конфликта на Украине не будут достигнуты намеченные ООН цели. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Цели, которые ООН наметила на 2030 год, так называемые «цели устойчивого развития», - мы не достигнем этих целей», - пояснил миллиардер.

По его оценке, намеченные организацией цели были вполне реалистичными. Он добавил, что противостояние на Украине так или иначе закончится, но ситуация на планете останется сложной.

Гейтс уточнил, что продолжится рост цен на продукты и удобрения. По его мнению, это приведет в итоге к гибели большого количества людей как за пределами Украины, так и внутри ее.