В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
18 минут назад

Билл Гейтс: конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН

Илья Родин

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил во время выступления в австралийском Институте Лоуи, что из-за конфликта на Украине не будут достигнуты намеченные ООН цели. Об этом пишет РИА «Новости».

Билл Гейтс: конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цели, которые ООН наметила на 2030 год, так называемые «цели устойчивого развития», - мы не достигнем этих целей», - пояснил миллиардер.

По его оценке, намеченные организацией цели были вполне реалистичными. Он добавил, что противостояние на Украине так или иначе закончится, но ситуация на планете останется сложной.

Гейтс уточнил, что продолжится рост цен на продукты и удобрения. По его мнению, это приведет в итоге к гибели большого количества людей как за пределами Украины, так и внутри ее.

Ранее миллиардер заявил, что конфликт между Россией и Украиной якобы мешает Европе оказывать помощь другим странам, а также заниматься климатической повесткой.

В мире,Билл Гейтс,Microsoft,ООН,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители